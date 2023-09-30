Туркменистан принял участие в саммите «Центральная Азия - Германия» в Берлине

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в рамках рабочего визита в Берлин принял участие во встрече главы ФРГ и государств Центральной Азии.

В переговорах, прошедших в формате делового завтрака в резиденции Федерального президента Федеративной Республики Германии, приняли участие президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Выступая на встрече, председатель Халк Маслахаты отметил, что Туркменистан приветствует инициативу создания нового многостороннего формата сотрудничества и готов к расширению партнёрства по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что среди современных проблем наиболее актуальными являются вопросы безопасности, социально-экономического развития, экологии и гуманизация международных отношений.

Затрагивая вопрос экономического развития, глава Народного Совета в числе перспективных направлений назвал энергетику, транспорт, финансовый сектор, цифровизацию и внедрение «зеленых» технологий.

«В сферах энергетики и транспорта Туркменистан продвигает на международной арене инициативы, связанные с надежным транзитом энергоносителей и созданием новых транспортных коридоров», - сказал Гурбангулы Бердымухамедов.

Говоря о перспективах сотрудничества в торгово-экономической сфере между странами Центральной Азии и ФРГ, он подчеркнул наличие мощного потенциала национальных экономик, а также востребованность промышленных, технологических и инвестиционных возможностей Германии в Центрально-Азиатском регионе.

В заключение Гурбангулы Бердымухамедов выразил признательность германской стороне за организацию нынешней встречи, подтвердив заинтересованность Туркменистана в наращивании многопланового взаимодействия.

Затем руководители делегаций государств Центральной Азии и Германии обменялись мнениями по концептуальным вопросам развития многосторонних торгово-экономических контактов и расширения диалога в гуманитарной сфере.

По завершении переговоров председатель Халк Маслахаты Туркменистана принял участие во встрече делегаций стран Центральной Азии и Восточного комитета экономики Германии, прошедшей в отеле «Adlon Kempisnki Berlin».

Здесь состоялся заинтересованный обмен мнениями по вопросам развития партнерства между центральноазиатскими государствами и ФРГ в различных отраслях экономики, экологии и культурно-гуманитарной сфере.

Выступая на встрече, глава Народного Совета озвучил некоторые макроэкономические показатели Туркменистана. По его словам, в настоящее время в стране строится около 200 объектов различного назначения общей стоимостью почти 10 миллиардов долларов США, рост ВВП Туркменистана за 8 месяцев 2023 года составил 6,2 процента, а размер ежегодных инвестиций в экономику равен 18–19 процентам ВВП. При этом доля иностранных инвестиций составляет до 12 процентов от их общего объёма.

В ряду важных сфер сотрудничества председатель Народного Совета назвал газовую и электроэнергетическую отрасли. По его словам, в Туркменистане упор делается на увеличение газодобывающих мощностей, расширение многовариантной газотранспортной инфраструктуры, позволяющей обеспечить поставки туркменского природного газа на мировые рынки.

Гурбангулы Бердымухамедов здесь особо отметил, что европейский вектор был и остаётся в повестке дня международного энергетического сотрудничества Туркменистана. Он подтвердил твёрдую позицию Туркменистана по поставкам газа в Европу посредством строительства Транскаспийского газопровода.

В заключение председатель Халк Маслахаты выразил участникам встречи признательность за проявленный интерес к вопросам дальнейшего укрепления и развития продуктивных деловых связей между Туркменистаном и ФРГ в формате «Центральная Азия - Германия».

В рамках встречи были обсуждены перспективы шестистороннего сотрудничества, возможности расширения торгово-экономических отношений путем реализации новых проектов в различных секторах экономики.

Подводя итоги встречи, собравшиеся выразили убеждённость в поступательном развитии диалога нового формата сотрудничества «Центральная Азия - Германия», отвечающего государственным интересам и приоритетам социально-экономического развития стран формата.

После этого в канцелярии Федерального канцлера Германии состоялась встреча руководителей делегаций государств Центральной Азии с главой правительства ФРГ Олафом Шольцем.

В ходе этих переговоров стороны обменялись мнениями по вопросам обеспечения устойчивого экономического роста стран-участниц нового формата сотрудничества и расширения межгосударственных, торгово-экономических связей. Особое внимание здесь было уделено расширению инвестиционного взаимодействия.

Выступая на переговорах, глава Народного Совета Туркменистана отметил, что страны Центрально-Азиатского региона заинтересованы в реализации с европейскими партнёрами проектов в сфере экспорта своих энергоносителей, продукции нефтегазохимической и текстильной индустрии, сельского хозяйства, других товаров. Он также подчеркнул актуальность импорта из Германии высокотехнологичной продукции, притока капитала, а также получения технологических и цифровых компетенций в области промышленности, науки и профессионального образования.

В ходе переговоров подчёркивалось, что перспективные совместные проекты, которые стали бы локомотивом экономического взаимодействия, будут содействовать укреплению плодотворного сотрудничества в формате «Центральная Азия - Германия». По мнению участников встречи, определение новых векторов партнёрства, в первую очередь в торговой сфере, транспортно-транзитном секторе придаст импульс шестистороннему взаимодействию и укрепит фундамент отношений между государствами.

Также в ходе рабочего визита в ФРГ Гурбангулы Бердымухамедов провёл двусторонние встречи с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем и вице-премьером, Федеральным министром по экономике и защите климата Робертом Хабеком.

После этого, завершив рабочий визит, председатель Халк Маслахаты Туркменистана проследовал в международный аэропорт «Berlin–Brandenburg», откуда отбыл на родину.

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