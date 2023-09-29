Президент Туркменистана посетил праздничные скачки в честь Дня независимости страны

В Международном ахалтекинском конноспортивном комплексе недалеко от Ашхабада состоялись праздничные скачки в честь 32-й годовщины независимости Туркменистана. Гостями состязания наездников стали президент Сердар Бердымухамедов, руководители парламента, члены правительства, представители общественных организаций, старейшины и зарубежные гости.

Глава государства поднялся на центральную трибуну Международного ахалтекинского конноспортивного комплекса, после чего был дан старт состязаниям. Всего состоялось семь забегов на различные дистанции. В заключительном, седьмом забеге на дистанции 2200 метров, шла упорная борьба за главный приз праздничных скачек, учрежденный президентом Туркменистана. Первым к финишу с результатом 2 минуты 37,4 секунды прискакал мастер-жокей Бегенчмырат Агамырадов на гнедом скакуне Дагбедев (Конь-гора), принадлежащем Ахалтекинскому конному комплексу президента Туркменистана.

После скачек состоялась торжественная церемония награждения победителей. Наездники, первенствовавшие в первых шести заездах, получили денежные призы по 100 тысяч манатов. Победитель седьмого заезда получил специальный кубок и 300 тысяч манатов.

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