Туркменистан торжественно отметил День независимости

В Туркменистане состоялись праздничные мероприятия в честь 32-й годовщины независимости, в которых принял участие президент Сердар Бердымухамедов.

Торжества начались утром с церемонии возложения цветов к Монументу независимости в Ашхабаде. Глава государства возложил венок к памятной плите у монумента. Вслед за президентом страны венки и букеты цветов возложили руководители Меджлиса (парламента), вице-премьеры, руководители министерств, ведомств, главы областных администраций, мэры городов Ашхабада и Аркадага, представители общественных организаций, старейшины, главы аккредитованных в Туркменистане дипломатических миссий и студенческая молодежь.

Затем центр торжеств, посвященных Дню независимости Туркменистана, переместился в южную часть туркменской столицы к комплексу государственной трибуны, где прошли военный парад и праздничное шествие делегаций регионов Туркменистана и представителей учреждений, организаций, предприятий страны.

В ходе военного парада был продемонстрирован потенциал Вооруженных сил страны, оснащенных самой современной военной техникой. Открыл парад смотр боевых кораблей ВМС страны на Каспии, который гости наблюдали посредством телемоста на огромных мониторах, установленных напротив гостевой трибуны.

Затем мимо трибуны проехала бронетехника – танки, боевые машины пехоты, автомашины с беспилотными летательными аппаратами, бронетранспортеры, механизированные подразделения различных родов войск, военная автомобильная и другая техника различного назначения.

Военный парад в честь 32-й годовщины независимости Туркменистана прошел и в воздушном пространстве Ашхабада. Над трибуной пролетели транспортные, ударные и разведывательные вертолеты. Также гости парада увидели боевые самолеты и сверхзвуковые истребители.

После военного парада перед трибуной в праздничном шествии прошли делегации регионов Туркменистана и представители трудовых коллективов агропромышленного комплекса, строительной индустрии, транспортного сектора, топливно-энергетического комплекса, электроэнергетики, химической и текстильной промышленности, учреждений науки, культуры и других отраслей.

Торжества, в честь 32-й годовщины независимости Туркменистана в Ашхабаде, завершились вечером праздничным концертом и фейерверком. Также концерты и массовые гуляния прошли во всех регионах страны.

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