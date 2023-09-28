В Ашхабаде состоялась церемония награждения сотрудников силовых ведомств в честь Дня независимости Туркменистана

В Ашхабаде, в честь Дня независимости Туркменистана, состоялась церемония вручения государственных наград, присвоения очередных воинских и специальных званий, а также классных чинов военнослужащим и сотрудникам правоохранительных ведомств. Награды и звания сотрудники силовых ведомств страны получили в соответствии с указами президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

Получая награды и звания, участники торжества, связавшие свою судьбу с защитой Родины и охраной мирной жизни граждан страны, говорили о верности воинской присяге и народу Туркменистана, а также о готовности самоотверженно защищать мирную и созидательную жизни граждан страны.

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