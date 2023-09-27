Президент Туркменистана поздравил народ страны с Днем независимости туркменского государства

Президент Сердар Бердымухамедов поздравил народ Туркменистана с 32-й годовщиной независимости страны.

«Сердечно поздравляю вас с 32-й годовщиной независимости Туркменистана – самой важной датой в жизни нашего демократического, правового и светского государства», – говорится в послании главы государства. Он отметил, что за последние годы благодаря огромной созидательной энергии народа Туркменистан превратился во всесторонне развивающееся государство, а проведенные за короткий срок преобразования в политической, экономической, социальной и культурной сферах значительно повысили уровень жизни граждан, приумножили мощь и созидательный потенциал страны.

«Независимость – наше славное прошлое, счастливая сегодняшняя жизнь, великое будущее. Независимость – наша честь и слава. И потому вечны и незыблемы наши почитание и искренняя преданность священной Независимости», – подчеркнул глава Туркменистана. Он также отметил, что инициативы и предложения Туркменистана, выдвинутые с высокой трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, направлены на объединение усилий международного сообщества в укреплении мира во всем мире, обеспечение безопасности, создание необходимых условий для устойчивого развития и защиты окружающей среды.

«Пусть и впредь славится наша Родина, следуя по светлому пути священной Независимости, достигая новых высоких рубежей на пути прогресса и процветания!», – говорится в поздравительном послании президента Туркменистана народу страны.

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