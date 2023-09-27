Председатель Халк Маслахаты Туркменистана провел серию встреч с иностранными политическими деятелями и бизнесменами

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Гурбангулы Бердымухамедов провел переговоры с иностранными политическими деятелями и главами иностранных компаний, работающих в стране, и прибывших в Ашхабад для участия в торжествах в честь 32-летия независимости Туркменистана.

Гости поздравили главу высшего представительного органа народной власти – Народного Совета – с Днем независимости Туркменистана. В ходе переговоров были обсуждены вопросы расширения межгосударственного партнерства и участия иностранных компаний в реализации масштабных, экономических проектов в стране.

В частности, Национальный лидер туркменского народа встретился с Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, генеральным директором группы компаний «Bouygues» (Франция) Мартеном Буигом, президентом подразделения сельского хозяйства американской компании «John Deere» Марком фон Пентцем, председателем акционерного общества компании «CLAAS» (ФРГ) и председателем Восточного комитета германской экономики г-жой Катриной Клаас-Мюльхойзер.

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