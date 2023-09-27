Президент Туркменистана провел серию переговоров с иностранными бизнесменами

Президент Сердар Бердымухамедов провел переговоры с топ-менеджерами иностранных компаний, работающих в стране и прибывших в Ашхабад для участия в торжествах в честь 32-летия независимости Туркменистана.

Иностранные бизнесмены поздравили главу государства с Днем независимости Туркменистана. В ходе переговоров были обсуждены вопросы расширения участия зарубежных фирм и компаний в реализации масштабных экономических проектов в стране.

В частности, туркменский лидер принял председателя акционерного общества компании «CLAAS» (ФРГ), председателя Восточного комитета германской экономики Катрину Клаас-Мюльхойзер, старшего советника по стратегическим вопросам японской компании «Kawasaki Heavy Industries Ltd.» Тацуя Ватанабэ, президента французской компании «Cifal» Жиля Реми, а также генерального директора французской компании «CARPI Tech» Франсуа Тронеля и почетного президента этой компании Альберто Мариа Скуэро.

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