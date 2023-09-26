В Ашхабаде состоялись церемонии чествования лучших работников предприятий и организаций Туркменистана

В Ашхабаде состоялись церемонии чествования лучших работников предприятий, организаций и учреждений Туркменистана в честь 32-й годовщины независимости страны. Согласно указам президента Сердара Бердымухамедова, в честь Дня независимости Туркменистана группа граждан страны за особые заслуги перед государством и обществом награждена орденами, медалями, а также удостоена почетных званий.

По поручению главы государства в торжественных мероприятиях приняли участие представители Меджлиса (парламента) и члены правительства, которые поздравили награжденных с праздником независимости Туркменистана и пожелали им счастья, благополучия и новых достижений в труде. Награжденные выразили президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову признательность за высокую оценку их труда.

Также в Ашхабаде состоялась торжественная церемония награждения творческих работников, удостоенных почетных званий Туркменистана, и победителей конкурса президента Туркменистана «Золотой век туркмен» среди деятелей литературы, культуры и искусства, молодых исполнителей и одаренных детей.

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