Паспорта Туркменистана вручены новым гражданам страны

В Государственной миграционной службе состоялась торжественная церемония вручения паспортов Туркменистана новым гражданам страны.

Согласно указу президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, подписанному на прошедшем 22 сентября заседании правительства, 1301 лицу без гражданства было предоставлено гражданство Туркменистана. Также постановлением главы государства 265 лицам выданы разрешения на проживание в Туркменистане. В ходе торжественной церемонии люди, принятые в гражданство Туркменистана, выразили слова признательности президенту Сердару Бердымухамедову за внимание, уделяемое решению проблем апатридов, создание условий для их благополучной жизни.

На церемонии также было подчеркнуто, что на протяжении ряда лет, согласно указам президента страны, в гражданство Туркменистана были приняты 29697 человек, не имеющих другого гражданства, а разрешение на проживание в Туркменистане получили 4753 иностранных гражданина и лица без гражданства.

© TURKMENISTAN.RU, 2023