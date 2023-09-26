Президент Туркменистана встретился с губернатором Астраханской области

Президент Сердар Бердымухамедов принял губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, посетившего Ашхабад накануне Дня независимости страны.

Руководитель российского региона поздравил главу государства с днем рождения и 32-й годовщиной независимости Туркменистана.

В ходе состоявшегося обмена мнениями о нынешнем состоянии и приоритетах взаимодействия, глава государства и его гость отметили, что в последние годы партнерство между Туркменистаном и Астраханской областью отличается активной динамикой. По мнению сторон, большие перспективы имеются в сфере развития взаимной торговли, увеличения номенклатуры товаров и реализации транспортно-транзитных возможностей туркменского порта Туркменбаши и портов Астраханской области на Каспии.

Также президент Туркменистана подчеркнул целесообразность изучения заинтересованными туркменскими ведомствами и представителями бизнеса возможностей астраханских особых экономических зон для расширения инвестиционного сотрудничества.

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