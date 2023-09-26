На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи заключено 16 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 16 сделок на 8 миллионов 26 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Китая закупили йод технический производства госконцерна «Туркменхимия», а коммерсанты из Афганистана – полипропилен, выработанный на технологических установках госконцерна «Туркменнефть».

Помимо этого, бизнесмены из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Армении, Узбекистана и Киргизии закупили гладкокрашеные и жаккардовые махровые изделия в ассортименте, комплекты постельного белья, рубашки мужские, рулонную вату, пряжу хлопчатобумажную, ткань джинсовую и регенерированное волокно из текстильных отходов.

На внутренний рынок туркменские предприниматели приобрели полипропилен госконцерна «Туркменнефть» на 2 миллиона 880 тысяч манатов.

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