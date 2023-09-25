В Ашхабаде состоялось заседание Народного Совета Туркменистана

В преддверии 32-й годовщины независимости Туркменистана в Ашхабаде состоялось заседание Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана – высшего представительного органа народной власти в стране.

На повестку дня общенародного форума, прошедшего под председательством национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова, были вынесены приоритетные задачи дальнейшего развития страны, реализации преобразований, нацеленных на повышение уровня жизни народа.

В заседании приняли участие руководители органов государственной власти, депутаты Меджлиса (парламента) Туркменистана, главы министерств, ведомств, политических партий, общественных организаций, местных органов власти, старейшины и делегации из регионов страны.

Выступая на заседании Народного Совета, Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что работа Халк Маслахаты Туркменистана основывается на демократических традициях нации, принципах прозрачности, справедливости и законности, учитывая общественное мнение, руководствуясь национальным опытом в обсуждении с народом вопросов государственной важности.

«В следующем году широко, на международном уровне, будет отмечено 300-летие со дня рождения нашего великого мыслителя и поэта Махтумкули Фраги, вошедшего в золотую сокровищницу мировой литературы», – сказал председатель Халк Маслахаты. По его словам, сегодня наступила та эпоха, о которой мечтал поэт – независимый, постоянно нейтральный Туркменистан стал страной счастья, единства и развития.

Затем национальный лидер туркменского народа остановился на актуальных задачах развития государства и общества, улучшения работы органов государственной и представительной власти, роли старейшин, воспитания молодежи, заботы о детях и реализации государственных программ развития.

После этого на заседании Халк Маслахаты выступили представители регионов и отраслей экономики Туркменистана, которые поддержали проводимый Туркменистаном политический курс, а также инициативы и начинания правительства страны.

Подводя итоги состоявшегося обсуждения, национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что на сегодняшнем историческом заседании Халк Маслахаты были рассмотрены актуальные вопросы государственной и общественно-политической жизни. Затем был объявлен краткий перерыв, после которого заседание Халк Маслахаты продолжило свою работу при участии президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

Выступая на заседании, глава государства отметил, что в результате проводимой целенаправленной деятельности рост ВВП с начала года устойчиво сохраняется на уровне 6,2 процента, что свидетельствует о взвешенной экономической политике, проводимой в стране. По словам президента, в текущем году планируется инвестировать в производственную и социально-культурную сферы 37 миллиардов 400 миллионов манатов.

Говоря о важности эффективного использования иностранных инвестиций, глава государства отметил необходимость проведения скоординированной работы по повышению конкурентоспособности национальной экономики. «Нужно активизировать сотрудничество с зарубежными государствами и с такими международными финансовыми институтами, как Международный валютный фонд, Всемирный банк, Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Исламский банк развития», - подчеркнул глава Туркменистана.

Он напомнил, что в прошлом году в полном соответствии с международными стандартами была проведена сплошная перепись населения и жилищного фонда страны, получившая высокую оценку экспертов Фонда народонаселения ООН. Глава государства отметил, что согласно результатам переписи, по состоянию на 17 декабря 2022 года численность населения страны составила 7 миллионов 57 тысяч 841 человек. В этой связи президент Туркменистана подчеркнул целесообразность проведения соответствующего анализа планов на предстоящие годы и внесения в них корректив.

Глава государства особо остановился на работе, проводимой в городах Ашхабаде и Аркадаге. Президент выразил уверенность, что возведенный туркменскими строителями всего лишь за четыре с небольшим года город Аркадаг станет крупным центром научно-образовательного, культурного и международного сотрудничества.

Программная речь президента Туркменистана была заслушана с глубоким вниманием и встречена продолжительными аплодисментами.

По завершении выступления главы государства национальный лидер туркменского народа обратился к участникам заседания, поинтересовавшись, есть ли у них вопросы или желание выступить.

Слово взял житель города Дашогуза, пенсионер Байраммырат Алланазаров. Отметив большие заслуги молодого, энергичного, целеустремленного президента Туркменистана, уверенно ведущего страну к новым достижениям, делегат форума от имени старейшин выступил с предложением присвоить Сердару Бердымухамедову высокое звание «Герой Туркменистана». Это предложение поддержала в своем выступлении учительница средней школы № 4 Халачского района Лебапского велаята Сенем Мовлиева. В этой связи председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов отметил необходимость передачи высказанных ими предложений на рассмотрение депутатов Меджлиса и объявил перерыв.

По окончании перерыва слово было предоставлено председателю Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой, которая ознакомила участников заседания с постановлением, принятым парламентом страны. В соответствии с постановлением, за огромный личный вклад в дело укрепления основ независимости Родины и принципов нейтралитета, за особо выдающиеся заслуги перед государством и обществом президент Сердар Бердымухамедов награжден высоким званием «Герой Туркменистана».

Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов вместе с членами Совета старейшин в торжественной обстановке, под бурные аплодисменты участников общенационального форума вручили президенту Сердару Бердымухамедову, удостоенному звания «Герой Туркменистана», высокую государственную награду.

Обращаясь к участникам форума, глава государства подчеркнул, что эта высокая награда обязывает и далее вдохновенно, не жалея сил, трудиться в интересах народа страны.

Продолжая заседание, Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что в настоящее время Герой Туркменистана, инструктор-космонавт-испытатель государственной корпорации «Роскосмос», командир отряда космонавтов Олег Кононенко осуществляет космический полет и в прямом эфире через телемост поздравит участников форума и весь туркменский народ.

Обращаясь к президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову, председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову и всем участникам заседания с борта Международной космической станции, Олег Кононенко поздравил всех с проведением общенационального форума.

В ходе заседания Халк Маслахаты, президент Туркменистана подписал указы о награждении группы граждан в честь 32-й годовщины независимости страны и вручил государственные награды.

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