Пустынные экосистемы Туркменистана включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Уникальные пустынные экосистемы Туркменистана «Берекетли Гарагум» (Благодатные Каракумы), «Гаплангыр», «Репетек» и «Ераджи» включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Такое решение было принято в ходе 45-й сессии Комитета всемирного наследия, прошедшей в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Пустынные экосистемы Туркменистана были включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в рамках транснациональной серийной номинации «Холодные зимние пустыни Турана», которая была представлены совместно Туркменистаном, Казахстаном и Узбекистаном.

На сессии было отмечено, что «Холодные зимние пустыни Турана» представляют собой модель непрерывных эколого-биологических процессов, определяющих адаптацию и выживание разнообразной флоры и фауны в изменяющихся экстремальных условиях окружающей среды. Также было подчеркнуто, что включение данных объектов в Список всемирного наследия ЮНЕСКО позволит странам укрепить международное сотрудничество для лучшего сохранения всех видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения в глобальном масштабе.

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