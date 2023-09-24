В Ашхабаде состоялась международная конференция, посвященная 32-й годовщине независимости Туркменистана

В Институте международных отношений МИД Туркменистана состоялась международная конференция «Независимость Туркменистана: опыт и перспективы развития международного сотрудничества», посвященная 32-й годовщине независимости страны.

В работе форума приняли участие руководители и представители Народного Совета Туркменистана, парламента, правительства, дипломатических миссий иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Туркменистане, профессорско-преподавательский состав и студенты ряда вузов, а также журналисты.

Открывая конференцию, вице-премьер, глава МИД страны Рашид Мередов отметил, что Туркменистан уверенно идет по пути масштабных преобразований во всех сферах. Он также подчеркнул, что важнейшим условием этого является курс страны на развитие международного сотрудничества, открытость миру, готовность к партнёрству по всем направлениям.

Выступавшие в ходе конференции отметили, что за годы независимости Туркменистан достиг больших успехов во внешней политике и дипломатии, в комплексной модернизации отраслей экономики, последовательном повышении уровня социального благосостояния населения. Особо была подчеркнута эффективность избранного независимым Туркменистаном пути позитивного нейтралитета, основанного на принципах мира, дружбы, равноправного и взаимовыгодного партнёрства.

В рамках международной конференции была организована выставка, посвященная достижениям Туркменистана за годы независимости.

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