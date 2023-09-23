Президенты Туркменистана и России провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер поздравил главу Туркменистана с днем рождения, пожелав крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности.

В ходе беседы отметив, что Туркменистан и Россия эффективно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций, собеседники подтвердили взаимный настрой на дальнейшее углубление туркменско-российского стратегического партнерства. Стороны также обсудили вопросы развития двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и парламентской сфере.

В завершение телефонного разговора президенты Сердар Бердымухамедов и Владимир Путин обменялись наилучшими пожеланиями в адрес друг друга и народов Туркменистана и Российской Федерации.

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