Группе лиц без гражданства предоставлено гражданство Туркменистана

Группе лиц без гражданства в количестве 1301 человека предоставлено гражданство Туркменистана. Соответствующий указ на расширенном заседании правительства страны подписал президент Сердар Бердымухамедов.

Как сообщил на заседании вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов, внешнеполитическим ведомством страны и уполномоченными государственными органами проведена надлежащая работа по принятию в гражданство Туркменистана 1 тысячи 301 человека на основании обращений этих лиц, постоянно проживающих в стране и являющихся представителями 32 национальностей.

Также глава МИД отметил, что для получения разрешения на проживание в Туркменистане были зарегистрированы обращения 265 человек – граждан 13 государств и представителей 25 национальностей. На рассмотрение президента Сердара Бердымухамедова был вынесен вопрос о принятии в гражданство и предоставлении разрешения на проживание в Туркменистане вышеуказанным лицам и подписании соответствующих документов по случаю 32-й годовщины независимости Туркменистана.

Заслушав отчет, под аплодисменты участников заседания, глава государства подписал указ о принятии в гражданство Туркменистана 1 тысячи 301 человека и постановление о предоставлении 265 лицам разрешения на проживание в стране.

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