Состоялся телефонный разговор президентов Туркменистана и Узбекистана

Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым. Глава Узбекистана поздравил туркменского коллегу с днем рождения, пожелав крепкого здоровья, счастья и успехов в многогранной и ответственной государственной деятельности.

В ходе беседы главы двух государств отметили динамичное развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Темами переговоров также стало расширение партнерства в сельском хозяйстве, электроэнергетике и нефтегазовом комплексе. Стороны подчеркнули, что в последнее время заметно активизировались межрегиональные связи, успешно развиваются прямые деловые контакты между бизнес-кругами.

В завершение телефонного разговора президенты Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев пожелали друг другу крепкого здоровья и больших успехов в ответственной государственной деятельности, а братским народам двух стран – мира, благополучия и процветания.

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