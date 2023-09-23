В Туркменистане проведена акция помилования в честь Дня независимости Туркменистана

В Туркменистане проведена акция помилования в честь 32-й годовщины независимости страны. Соответствующий указ на расширенном заседании правительства подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Глава государства отметил, что по традиции в стране в преддверии государственных праздников проводится акция помилования осужденных граждан, раскаявшихся в содеянном.

В связи с этим слово было предоставлено секретарю Государственного совета безопасности, министру обороны, председателю комиссии по подготовке предложений по вопросам гражданства и помилования при президенте Туркменистана Бегенчу Гундогдыеву. Он доложил о результатах работы проведенной комиссией по помилованию осужденных граждан в ознаменование 32-й годовщины священной Независимости.

Заслушав доклад, глава государства, подписал указ о помиловании 1180 осужденных граждан по случаю Дня независимости Туркменистана. Гундогдыеву было дано поручение совместно с руководителями правоохранительных органов провести необходимую работу для того, чтобы освобожденные из мест заключения помилованные граждане в самое ближайшее время оказались дома, в кругу своих семей.

Главам местных администраций и другим руководителям было поручено обеспечить трудоустройство помилованных лиц.

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