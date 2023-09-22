Владимир Путин поздравил Сердара Бердымухамедова с днем рождения

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с днем рождения. «Уважаемый Сердар Гурбангулыевич, примите сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения», – говорится в поздравлении главы РФ.

Путин отметил, что в России высоко ценят личный вклад Бердымухамедова в развитие отношений углубленного стратегического партнерства между двумя странами, плодотворного сотрудничества на всех направлениях.

«Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня на благо наших дружественных народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе, - подчеркнул президент России. Он пожелал главе Туркменистана крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

С днем рождения Сердара Бердымухамедова также поздравили председатель КНР Си Цзиньпин, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Азербайджана Ильхам Алиев, председатель правительства России Михаил Мишустин, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, председатель Совета Федерации Российской Федерации Валентина Матвиенко, член семьи шейхов Государства Катар Файсал бин Насер бин Хамад Аль Тани и другие.

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