Завершился рабочий визит президента Туркменистана в США

В последний день рабочего визита в США президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился на полях Генеральной Ассамблеи ООН со Специальным представителем президента США по климату Джоном Керри.

В ходе состоявшегося обмена мнениями по приоритетным экологическим аспектам стороны обсудили вопросы развития двустороннего партнерства в сфере противодействия изменению климата. Также на переговорах было отмечено, что Туркменистан, реализуя стратегию перехода к «зеленой» экономике, ориентирован на широкое использование передовых, экологически чистых ресурсосберегающих технологий в различных отраслях экономики.

Затем президент Сердар Бердымухамедов принял участие в официальном приеме от имени президента США по случаю 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, который прошел в Метрополитен-музее.

По завершении программы рабочего визита в Нью-Йорк президент Туркменистана проследовал в Международный аэропорт имени Джона Ф. Кеннеди, откуда отбыл на родину.

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