В Ашхабаде открылась выставка экономических достижений Туркменистана, посвященная 32-й годовщине независимости страны. Смотр экономических возможностей страны организован Торгово-промышленной палатой Туркменистана и призван продемонстрировать успехи национальной экономики, достигнутые за годы независимости.

В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие члены правительства, парламента, руководители и представители министерств, ведомств, областных администраций, мэрии Ашхабада, дипломатических миссий, аккредитованных в Туркменистане, общественных объединений и СМИ.

В многоплановой экспозиции представлены высокотехнологичное оборудование, современные строительные и отделочные материалы, компьютерные и коммуникационные возможности, достижения в области пищевой промышленности, решении экологических проблем, развитии научного, кадрового, культурного, туристического и спортивного потенциала страны.

Особое место на выставке заняли стенды агропромышленного комплекса и рыбного хозяйства, демонстрирующие разнообразие высококачественных продуктов питания - мясных, молочных, макаронных и кондитерских изделий, растительного масла, детского питания, рыбных консервов, свежей плодоовощной продукции и сухофруктов, а также меда и других продуктов пчеловодства.

В рамках выставки также состоялись презентации отраслевых достижений национальной экономики. Так, состоялся «круглый стол», посвящённый таким темам, как экологическая политика Туркменистана, градостроительство, а также достижения в нефтегазовой отрасли.

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