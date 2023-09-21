В Ашхабаде состоялась XXIV конференция Гуманитарной ассоциации туркмен мира

В Ашхабаде в преддверии главного праздника страны – Дня Независимости – состоялась XXIV конференция Гуманитарной ассоциации туркмен мира (ГАТМ).

В работе форума, прошедшего под председательством национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана, президента Гуманитарной ассоциации туркмен мира Гурбангулы Бердымухамедова, приняли участие представители туркменских диаспор из ряда иностранных государств, а также делегации со всех регионов Туркменистана.

В ходе заседания были обсуждены вопросы реализации в стране масштабных социально-экономических программ и крупных международных проектов. На заседании выступили зарубежные делегаты, в частности, из Ирана, Таджикистана и Узбекистана, которые выразили признательность руководству страны за оказываемую поддержку туркменским диаспорам, в том числе за строительство социальных объектов в ряде зарубежных стран, где проживают туркмены.

В выступлениях подчеркивалось, что благодаря деятельности ГАТМ туркмены, живущие в разных регионах мира, сохраняют родной язык, национальные традиции и духовно-нравственные ценности. Участники форума также поздравили главу Народного Совета с недавним награждением в Душанбе Почетным знаком глав государств Центральной Азии.

Также на заседании ряд членов Гуманитарной ассоциации туркмен мира были награждены почетным знаком ГАТМ. Кроме того, было принято решение о проведении следующей конференции Гуманитарной ассоциации туркмен мира в сентябре 2024 года в Ашхабаде. В завершение участники XXIV конференции Гуманитарной ассоциации туркмен мира приняли благодарственное обращение к президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову.

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