Президент Туркменистана выступил на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, находящийся с рабочим визитом в городе Нью-Йорк, принял участие в пленарном заседании 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В повестку дня нынешней сессии Генассамблеи включен широкий спектр вопросов, касающихся таких направлений, как содействие экономическому росту и устойчивому развитию, поддержание глобального мира и безопасности, противодействие вызовам и угрозам современности, экология и права человека.

Выступая на 78-й сессии Генассамблеи ООН, президент Туркменистана отметил, что нынешний мир сталкивается с рядом очень серьёзных вызовов, которые влияют на ход межгосударственных отношений, зачастую негативно отражаются на выполнении согласованных планов и программ развития по ключевым направлениям глобальной повестки дня. По мнению главы государства, это, в свою очередь, может привести к размыванию фундаментальных устоев всеобщей безопасности как основы деятельности ООН, чего допустить нельзя.

«Исходя из этого, Туркменистан на протяжении многих лет твердо и настойчиво отстаивает принцип неделимости безопасности, ее целостности, неотъемлемости друг от друга различных ее аспектов», - подчеркнул Сердар Бердымухамедов. По его словам, безопасность военную, политическую нельзя рассматривать в отрыве от безопасности экономической, экологической, техногенной, энергетической, транспортной, продовольственной, биологической и информационной.

Президент Туркменистана подчеркнул, что главная задача ООН состоит в том, чтобы обеспечить именно такой, интегральный подход к проблеме безопасности, мобилизовать имеющийся у государств-членов опыт, компетенции, идеи и инициативы, отойти от сиюминутных выгод и преимуществ во имя достижения судьбоносных целей, которые обеспечат прочный мир, безопасность и развитие на долгосрочный период.

В этой связи глава государства предложил разработать стратегию глобальной безопасности на основе принципов Устава ООН и общепризнанных норм международного права, с учетом актуальных реалий и тенденций мирового развития.

Он также подчеркнул, что такая стратегия должна отражать наличие новых факторов риска, появившихся за последнее время и включать ряда направлений деятельности ООН, в частности, превентивную дипломатию, использование потенциала нейтралитета и восстановление культуры доверительного диалога.

Кроме того, президент Туркменистана озвучил инициативы о создании под эгидой ООН формата Совещания по безопасности в Центральной Азии и сопредельных с ней зонах, Регионального центра по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии и «Каспийской экологической инициативы».

Также глава государства предложил в рамках нынешней сессии созвать совещание высокого уровня по случаю Всемирного дня устойчивого транспорта, а также провести в будущем крупный международный форум по продовольственной безопасности под эгидой ООН в сотрудничестве с международными организациями.

Завершая свое выступление, глава Туркменистана пожелал участникам сессии Генассамблеи ООН, чтобы верность созидательным замыслам, идеалам мира, справедливости и прогресса служили главным и ясным ориентиром в совместной работе.

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