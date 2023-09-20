Президент Туркменистана принял участие в первой встрече глав государств формата «Центральная Азия - США»

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, находящийся с рабочим визитом в Нью-Йорке, принял участие в первой встрече глав государств формата «С5+1» - «Центральная Азия - США».

В переговорах также приняли участие президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и США Джо Байден.

На повестку дня встречи был вынесен широкий круг вопросов, касающихся расширения экономического и энергетического сотрудничества, обеспечения продовольственной безопасности, борьбы с изменения климата, а также противодействия вызовам и угрозам современности. Кроме того, были обсуждены международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

На переговорах было отмечено, что со времени создания в 2015 году формат «С5+1» зарекомендовал себя в качестве эффективной региональной площадки для наращивания экономического сотрудничества, поддержания безопасности, а также устойчивого развития в Центральной Азии.

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