Президент Туркменистана встретился с Генеральным секретарем ООН

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, находящийся с рабочим визитом в Нью-Йорке, встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

В ходе состоявшегося обмена мнениями о приоритетных направлениях двустороннего партнёрства было подчеркнуто, что Туркменистан, руководствуясь принципами позитивного нейтралитета, реализует внешнеполитический курс, нацеленный на обеспечение мира на глобальном и региональном уровнях.

Также было отмечено, что Туркменистан следует общепризнанным нормам международного права и принципам Устава ООН, которая призвана выступать основным регулирующим органом в международных отношениях и решениях задач, обусловленных глобальными вызовами. Как отметил президент Туркменистана, многоплановое сотрудничество с ООН является для его страны стратегическим приоритетом.

«Наша страна всемерно поддерживает начинания мирового сообщества, осуществляемые под эгидой ООН и направленные на обеспечение мира, безопасности и устойчивого развития», – сказал глава государства. Стороны также отметили эффективный характер многолетнего взаимодействия Туркменистана с ООН и ее специализированными структурами.

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