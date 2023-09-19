Президент Туркменистана встретился с генеральным директором Всемирной торговой организации Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, находящийся с рабочим визитом в Нью-Йорке, встретился с Генеральным директором Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала. Глава государства и руководитель ВТО обсудили нынешнее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, в частности, вопросы вступления Туркменистана во Всемирную торговую организацию. На переговорах было отмечено, что в Туркменистане функционирует специальная правительственная комиссия, на которую возложено изучение вопросов, связанных со вступлением страны в ВТО, а также подготовка соответствующих предложений. Также было подчеркнуто, что в результате проведенных ранее переговоров, в июле 2020 года, Туркменистану был присвоен статус наблюдателя, а в феврале 2022 года – статус присоединяющейся страны («активный наблюдатель») к Всемирной торговой организации. © TURKMENISTAN.RU, 2023