Президенты Туркменистана и Республики Корея обсудили вопросы развития межгосударственного партнерства

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, находящийся с рабочим визитом в Нью-Йорке, встретился с президентом Республики Корея Юн Сок Елем.

Стороны особое внимание уделили вопросам развития взаимодействия в рамках Форума сотрудничества «Центральная Азия - Республика Корея», 16-е заседание которого, в рамках председательства Туркменистана в этой структуре, планируется провести в ноябре в Ашхабаде.

В этой связи глава Туркменистана выразил уверенность в том, что его результаты будут способствовать координации совместных с Республикой Корея усилий в реализации экономических, культурно-гуманитарных проектов на региональном уровне. Также в ходе встреч стороны обсудили вопросы расширения межпарламентского партнерства.

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