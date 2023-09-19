Президент Туркменистана провел переговоры с председателем Евросоюза

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, находящийся с рабочим визитом в Нью-Йорке, встретился с председателем Европейского союза Шарлем Мишелем.

Как отметил глава государства, Ашхабад придает большое значение укреплению дружественных связей и конструктивного диалога с ЕС, который с каждым годом расширяется, охватывая новые направления взаимодействия. В этой связи, было подчеркнуто успешное сотрудничество Туркменистана с ЕС в рамках Диалога «Европейский Союз - Центральная Азия».

«Евросоюз является давним партнером Туркменистана в реализации ряда специализированных проектов и программ в области законодательства, образования, информационно-коммуникационных технологий, сельского и водного хозяйства, охраны окружающей среды, изменения климата», подчеркнул президент Туркменистана.

Также стороны обсудили работу ведущих европейских компаний в ряде отраслей туркменской экономики – нефтегазовом комплексе, на транспорте, электроэнергетике, строительстве, а также в области связи и коммуникаций.

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