На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи заключены 43 сделки

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 43 сделки на 90 миллионов 50 тысяч долларов США.

В ходе торгов коммерсанты из Объединенных Арабских Эмиратов, Сингапура, Турции, Азербайджана, Киргизии и Афганистана приобрели полипропилен, авиационный керосин, гидроочищенное дизельное топливо, мазут топочный, сжиженный газ, выработанные на технологических установках госконцерна «Туркменнефть». Помимо этого, предприниматели из ОАЭ, Турции, Швейцарии, Киргизии, Азербайджана и Узбекистана закупили текстильные отходы, крашенные махровые изделия в ассортименте, хлопчатобумажную ткань, регенерированное волокно из текстильных отходов, а также наборы постельного белья.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили полипропилен (госконцерна «Туркменнефть») и йод технический (госконцерна «Туркменхимия») на общую сумму 171 миллион 856 тысяч манатов.

© TURKMENISTAN.RU, 2023