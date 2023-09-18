В Туркменистане объявлен очередной воинский призыв

В соответствии с Конституцией Туркменистана и законом «О воинской обязанности и военной службе» президент Сердар Бердымухамедов подписал указ об увольнении в запас из Вооруженных Сил, других войск и военных органов страны военнослужащих, прошедших военную службу по призыву, и об очередном призыве туркменских граждан на военную службу.

Документ предписывает уволить в запас в октябре–декабре 2023 года из Вооруженных Сил, других войск и военных органов Туркменистана военнослужащих, прошедших военную службу и выслуживших установленные законом сроки.

Также указ предписывает призвать на военную службу в октябре–декабре 2023 года граждан Туркменистана мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет, не имеющих право на освобождение от призыва или право на отсрочку от призыва, а также граждан страны до 27 лет, потерявших право на отсрочку от призыва на военную службу.

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