Начался рабочий визит президент Туркменистана в США

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отбыл с рабочим визитом в Нью-Йорк для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Совершив многочасовой перелет до Нью-Йорка, президентский авиалайнер приземлился в Международном аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди. Здесь главу государства встретили официальные лица.

На 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН будут озвучены новые инициативы Туркменистана, направленные на обеспечение глобального мира и безопасности, достижение провозглашённых ООН Целей устойчивого развития, укрепление международного сотрудничества в таких областях, как энергетика, транспорт, экология и гуманитарная сфера.

В рамках визита также запланировано участие президента Сердара Бердымухамедова в саммите в формате «С5+1» – Центральная Азия – США. Наряду с этим глава государства проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с Генеральным секретарем ООН.

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