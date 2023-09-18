|18.09.23 08:00
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Начался рабочий визит президент Туркменистана в США
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отбыл с рабочим визитом в Нью-Йорк для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Совершив многочасовой перелет до Нью-Йорка, президентский авиалайнер приземлился в Международном аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди. Здесь главу государства встретили официальные лица.
На 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН будут озвучены новые инициативы Туркменистана, направленные на обеспечение глобального мира и безопасности, достижение провозглашённых ООН Целей устойчивого развития, укрепление международного сотрудничества в таких областях, как энергетика, транспорт, экология и гуманитарная сфера.
В рамках визита также запланировано участие президента Сердара Бердымухамедова в саммите в формате «С5+1» – Центральная Азия – США. Наряду с этим глава государства проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с Генеральным секретарем ООН.
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