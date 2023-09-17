Президент Туркменистана примет участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов примет участие в первой встрече глав государств Центральной Азии и США в Нью-Йорке.

О подготовке визита 17-20 сентября делегации Туркменистана под руководством президента Сердара Бердымухамедова в Нью-Йорк на заседании правительства рассказал вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов. Он сообщил, что президент Туркменистана примет участие в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, первой встрече глав государств Центральной Азии и США, а также проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с Генеральным секретарем ООН.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, заслушав отчет, отметил стратегический характер партнерства Туркменистана и ООН, а также подчеркнул, что Ашхабад в рамках деятельности в ООН и впредь будет оказывать содействие укреплению глобального мира, безопасности и устойчивого развития.

Как сообщалось ранее, 5 сентября текущего года в Нью-Йорке открылась 78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. С 19 по 26 сентября в ее рамках предусматривается проведений мероприятий высокого уровня.

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