|16.09.23 08:18
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Президент Туркменистана принял участие в саммите глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе рабочего визита в Республику Таджикистан принял участие в очередном саммите глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА).
В пятисторонней встрече на высшем уровне в Душанбе также приняли участие президенты Таджикистана Эмомали Рахмон, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Узбекистана Шавкат Мирзиёев и в качестве наблюдателя первый заместитель председателя Кабинета министров Киргизии Адылбек Касымалиев.
Выступая на саммите, президент Сердар Бердымухамедов отметил, что Туркменистан на международных форумах всегда подчеркивает, что аральская проблематика вышла далеко за пределы региона и стала глобальной проблемой, требующей такого же глобального ответа. Глава государства подчеркнул, что Туркменистан и далее будет выступать за реализацию конкретных инициатив стран-учредителей МФСА, направленных на активизацию регионального взаимодействия и формирование системных механизмов сотрудничества в области охраны окружающей среды и устойчивого развития в регионе Центральной Азии.
В этой связи глава Туркменистана предложил активизировать работу по совершенствованию договорно-правовой базы фонда и определить цели и задачи дальнейшей работы. «Считаем необходимым вести этот процесс с учётом интересов всех государств-учредителей МФСА и на основе основополагающих принципов и норм международного права», - подчеркнул Сердар Бердымухамедов. В этой связи он выразил убежденность, что решение комплекса вопросов, относящихся к аральской проблематике как части общерегиональной экологической повестки, требует углубления международного партнерства, дальнейшего продвижения конструктивных инициатив, активного привлечения специализированных структур ООН.
Президент Туркменистана отметил необходимость более динамичного взаимодействия фонда с международными финансовыми институтами и донорами по реализации проектов и программ, связанных с решением широкого круга вопросов, существующих ныне в бассейне Аральского моря. По словам главы государства, усилия стран региона должны быть ориентированы на обеспечение прав и законных интересов миллионов своих граждан, решение экономических и социальных задач на десятилетия вперед.
«В качестве важного шага по формированию стратегического подхода к экологическим темам региона Туркменистан предлагает учредить специализированную структуру – Региональный центр по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии, который предметно и системно в сотрудничестве с ООН работал бы по всему спектру экологической повестки в регионе», - заявил Сердар Бердымухамедов. По его мнению, актуальным также является вопрос ускорения процесса разработки и принятия странами региона международных документов, нацеленных на сохранение и рациональное использование водных ресурсов в Центральной Азии.
В своем выступлении Президент Сердар Бердымухамедов сделал также особый акцент на продвижении водной дипломатии в регионе. Он отметил, что Ашхабад в ходе своего председательства в МФСА инициировал разработку центральноазиатской водной стратегии, в которой были бы закреплены основные принципы и правила политико-дипломатического взаимодействия государств региона по водной проблематике, основанные на уважении, равноправном партнерстве и учете интересов всех стран региона.
По мнению главы Туркменистана, центральноазиатская водная стратегия в перспективе могла бы стать основой для разработки глобальной водной стратегии ООН. «Также мы предлагаем рассмотреть вопрос о модернизации Регионального плана действий по охране окружающей среды Центральной Азии, принятого в рамках Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию МФСА, с целью включения основных положений этого плана в качестве экологического компонента в новую программу действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря», – сказал Сердар Бердымухамедов.
В заключение своего выступления глава Туркменистана выразил уверенность, что нынешняя встреча придаст позитивные импульсы продвижению общих интересов.
В рамках заседания его участники подвели итоги проделанной за последнее время совместной работы, обсудили новые направления дальнейшего пятистороннего взаимодействия и новые формы партнерства МФСА с международными структурами, прежде всего с ООН. Итоги обсуждения широкого круга вопросов по решению проблем бассейна Аральского моря нашли свое отражение в принятом Душанбинском заявлении глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала.
Также были подписаны решения глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала об итогах председательства Республики Таджикистан в фонде, о деятельности по совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой базы фонда, а также об избрании президента фонда.
Выразив уверенность, что состоявшийся обмен мнениями послужит хорошей основой для более продуктивного регионального сотрудничества в будущем, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон пожелал успехов всем участникам встречи.
По завершении программы рабочего визита в Республику Таджикистан президент Сердар Бердымухамедов проследовал в Международный аэропорт города Душанбе, откуда отбыл на родину.
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