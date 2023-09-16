Президент Туркменистана принял участие в саммите глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе рабочего визита в Республику Таджикистан принял участие в очередном саммите глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА).

В пятисторонней встрече на высшем уровне в Душанбе также приняли участие президенты Таджикистана Эмомали Рахмон, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Узбекистана Шавкат Мирзиёев и в качестве наблюдателя первый заместитель председателя Кабинета министров Киргизии Адылбек Касымалиев.

Выступая на саммите, президент Сердар Бердымухамедов отметил, что Туркменистан на международных форумах всегда подчеркивает, что аральская проб­лематика вышла далеко за пределы региона и стала глобальной проблемой, требующей такого же глобального ответа. Глава государства подчеркнул, что Туркменистан и далее будет выступать за реализацию конкретных инициатив стран-учредителей МФСА, направленных на активизацию регионального взаимодействия и формирование системных механизмов сотрудничест­ва в области охраны окружающей среды и устойчивого развития в регионе Центральной Азии.

В этой связи глава Туркменистана предложил активизировать работу по совершенствованию договорно-правовой базы фонда и определить цели и задачи дальнейшей работы. «Считаем необходимым вести этот процесс с учётом интересов всех государств-учредителей МФСА и на основе основополагающих принципов и норм международного права», - подчеркнул Сердар Бердымухамедов. В этой связи он выразил убежденность, что решение комплекса вопросов, относящихся к аральской проблематике как части общерегио­нальной экологической повестки, требует углубления международного партнерства, дальнейшего продвижения конструктивных инициатив, активного привлечения специализированных структур ООН.

Президент Туркменистана отметил необходимость более динамичного взаимодействия фонда с международными финансовыми институтами и донорами по реализации проектов и программ, связанных с решением широкого круга вопросов, существующих ныне в бассейне Аральского моря. По словам главы государства, усилия стран региона должны быть ориентированы на обеспечение прав и законных интересов миллионов своих граждан, решение экономических и социальных задач на десятилетия вперед.

«В качестве важного шага по формированию стратегического подхода к экологическим темам региона Туркменистан предлагает учредить специализированную структуру – Региональный центр по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии, который предметно и системно в сотрудничестве с ООН работал бы по всему спектру экологической повестки в регионе», - заявил Сердар Бердымухамедов. По его мнению, актуальным также является вопрос ускорения процесса разработки и принятия странами региона международных документов, нацеленных на сохранение и рациональное использование вод­ных ресурсов в Центральной Азии.

В своем выступлении Президент Сердар Бердымухамедов сделал также особый акцент на продвижении вод­ной дипломатии в регионе. Он отметил, что Ашхабад в ходе своего председательства в МФСА инициировал разработку центральноазиатской водной стратегии, в которой были бы закреплены основные принципы и правила политико-дипломатического взаимодействия государств региона по водной проблематике, основанные на уважении, равноправном партнерстве и учете интересов всех стран региона.

По мнению главы Туркменистана, центральноазиатская водная стратегия в перспективе могла бы стать основой для разработки глобальной водной стратегии ООН. «Также мы предлагаем рассмотреть вопрос о модернизации Регионального плана действий по охране окружающей среды Цент­ральной Азии, принятого в рамках Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию МФСА, с целью включения основных положений этого плана в качестве экологического компонента в новую программу действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря», – сказал Сердар Бердымухамедов.

В заключение своего выступления глава Туркменистана выразил уверенность, что нынешняя встреча придаст позитивные импульсы продвижению общих интересов.

В рамках заседания его участники подвели итоги проделанной за последнее время совместной работы, обсудили новые направления дальнейшего пятистороннего взаимодействия и новые формы парт­нерства МФСА с международными структурами, прежде всего с ООН. Итоги обсуждения широкого круга вопросов по решению проблем бассейна Аральского моря нашли свое отражение в принятом Душанбинском заявлении глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала.

Также были подписаны решения глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала об итогах председательства Республики Таджикистан в фонде, о деятельности по совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой базы фонда, а также об избрании президента фонда.

Выразив уверенность, что состоявшийся обмен мнениями послужит хорошей основой для более продуктивного регионального сотрудничества в будущем, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон пожелал успехов всем участникам встречи.

По завершении программы рабочего визита в Республику Таджикистан президент Сердар Бердымухамедов проследовал в Международный аэропорт города Душанбе, откуда отбыл на родину.

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