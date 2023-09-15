Председатель Халк Маслахаты Туркменистана награжден Почетным знаком глав государств Центральной Азии

Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов по приглашению президента Таджикистана Эмомали Рахмона посетил с рабочим визитом Республику Таджикистан.

В Душанбе, во Дворце «Касри Миллат», в присутствии участников пятой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, состоялась торжественная церемония награждения главы Народного Совета Туркменистана Почетным знаком глав государств Центральной Азии. Высокую награду вручил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Таджикский лидер сообщил, что главы центральноазиатских государств приняли совместное решение о награждении председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова Почетным знаком глав государств Центральной Азии. Этого знака он удостоен за выдающийся вклад в укрепление отношений дружбы и добрососедства между государствами региона, продвижение совместных интересов и инициатив центральноазиатских стран в международном сообществе.

Под аплодисменты собравшихся, в торжественной обстановке Эмомали Рахмон вручил Гурбангулы Бердымухамедову Почетный знак глав государств Центральной Азии.

Глава Народного Совета Туркменистана выразил признательность за вручение ему этой высокой награды. Он подчеркнул, что со своей стороны будет и впредь содействовать упрочению дружественных и добрососедских уз, связывающих наши страны. Завершая свое выступление, Гурбангулы Бердымухамедов пожелал участникам пятой консультативной встречи лидеров центральноазиатских государств крепкого здоровья, семейного благополучия и больших успехов в осуществляемой деятельности.

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