Президент Туркменистан принял участие в консультативной встрече глав государств Центральной Азии

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, находящийся с рабочим визитом в Душанбе, принял участие в пятой консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

Для участия в саммите в столицу Таджикистана также прибыли президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, а также президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимающий участие во встрече в качестве почетного гостя.

После церемонии совместного фотографирования на фоне государственных флагов стран-участниц состоялась встреча на высшем уровне. Приветствуя высоких гостей, президент Таджикистана Эмомали Рахмон отметил, что сегодня государства Центральной Азии демонстрируют устойчивую динамику взаимодействия в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях. Озвучив повестку дня встречи, таджикский лидер также отметил, что на нынешний саммит приглашен национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, которому за огромный личный вклад в укрепление мира и безопасности в регионе, развитие межгосударственного сотрудничества будет вручен Почетный знак глав государств Центральной Азии. Затем президент Таджикистана предоставил слово главам государств Центральной Азии.

В ходе своего выступления президент Сердар Бердымухамедов важнейшей задачей, стоящей перед странами региона, назвал расширение межгосударственных торгово-экономических отношений и увеличение объёмов взаимного товарооборота. В этой связи глава Туркменистана предложил рассмотреть вопрос создания Центральноазиатской торговой палаты.

«Смысл и цель ее работы – координация совместных шагов в развитии торговли, обеспечение коммерческих интересов всех потенциальных экономических субъектов центрально-азиатского рынка, привлечение инвестиций для претворения в жизнь крупных региональных проектов», – сказал Сердар Бердымухамедов.

Он также отметил, что еще одна сфера, где интересы и цели государств Центральной Азии должны быть надежно обеспечены и реализованы – это инновации и новые технологии. По словам главы Туркменистана, придание экономикам государств региона ярко выраженного инновационного характера и цифрового измерения сегодня является задачей первостепенной важности, и лучше делать это вместе.

В этой связи президент Туркменистана предложил создать Совет стран Центральной Азии по новым технологиям, который будет координировать совместные усилия в данном направлении. «Такой совет мог бы взять на себя функции мозгового центра по формированию объединённой стратегии наших государств по новым технологиям, выступать с соответствующими рекомендациями и вырабатывать конкретные предложения», - подчеркнул Сердар Бердымухамедов.

По его словам, другим ключевым компонентом экономики стран Центральной Азии является энергетика. Глава государства отметил в этой связи, что Туркменистан готов к поставкам своего природного газа и электроэнергии в страны Центральной Азии и через их территории на внешние рынки на взаимовыгодных условиях. «В этом аспекте представляется целесообразным создать новую форму пятистороннего взаимодействия – Энергетический диалог центральноазиатских стран», – подчеркнул Сердар Бердымухамедов.

Глава Туркменистана в числе стратегических направлений взаимодействия назвал транспортную сферу. Он подчеркнул, что общими усилиями постепенно формируются благоприятные условия для грузового и пассажирского сообщения между государствами Центральной Азии, а также с другими регионами Евразийского континента.

«В этой связи предлагается рассмотреть возможность запуска Центральноазиатской транспортно-логистической платформы. Ее главной задачей могло бы стать рассмотрение вопросов создания в регионе транспортных хабов, формирования новых и повышения эффективности ныне существующих транзитных коридоров, оптимизации и гармонизации таможенных, миграционных и других процедур вдоль международных транспортных маршрутов, проходящих по территориям наших государств» – сказал глава государства.

В завершение своего выступления Сердар Бердымухамедов подтвердил готовность Туркменистана к расширению и углублению взаимовыгодного сотрудничества с государствами Центральной Азии.

В прозвучавших в ходе встречи выступлениях глав дружественных государств отмечалось, что формат консультативных встреч подтвердил свою состоятельность и эффективность. По мнению сторон, он позволяет в атмосфере доверия и взаимопонимания определять приоритетные векторы партнёрства, что является важным фактором поступательного развития региона. Итоги пятой консультативной встречи глав государств Центральной Азии нашли свое отражение в принятом совместном заявлении, в котором подтверждается готовность сторон к дальнейшему развитию полноформатного сотрудничества.

Кроме того, в рамках саммита были подписаны соглашение об укреплении взаимосвязанности наземного транспорта в Центральной Азии, Душанбинское коммюнике первой встречи министров транспорта государств Центральной Азии, соглашение между государствами Центральной Азии об общих направлениях молодежной политики, а также принято положение о Совете национальных координаторов по делам консультативных встреч глав государств Центральной Азии.

По окончании встречи состоялась торжественная церемония награждения национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, находящегося в Душанбе с рабочим визитом, Почетным знаком глав государств Центральной Азии.

Затем главы государств проследовали в государственный комплекс «Кохи Борбад». Здесь состоялся концерт мастеров культуры и искусств стран Центральной Азии «Вечер дружбы». По окончании концерта главы государств проследовали в Международный выставочный центр, где развернулась выставка товаропроизводителей стран Центральной Азии.

В честь высоких гостей президент Республики Таджикистан дал официальный прием во дворце «Кохи Истиклол».

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