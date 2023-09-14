Туркменистан принял участие во встрече министров транспорта стран Центральной Азии

В Душанбе, в рамках пятой консультативной встречи глав государств Центральной Азии, прошла первая встреча министров транспорта стран региона. В совещании приняла участие делегация Туркменистана во главе с генеральным директором Агентства транспорта и коммуникаций при правительстве страны Мамметханом Чакыевым.

Глава делегации Туркменистана, выступая на встрече, подчеркнул, что транспортный сектор на современном этапе является одним из ключевых факторов развития. В этой связи было отмечено, что Ашхабад продвигает геополитические и геоэкономические интересы, используя свое выгодное географическое положение.

По итогам многосторонней встречи, призванной стать платформой для укрепления транспортной взаимосвязанности, было принято совместное коммюнике, а также одобрен проект соглашения «Об укреплении взаимосвязанности наземного транспорта в Центральной Азии».

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