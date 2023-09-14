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14.09.23 08:40

Президент Туркменистана посетит Таджикистан с рабочим визитом

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 14-15 сентября совершит рабочий визит в Республику Таджикистан для участия в пятой консультативной встрече глав государств Центральной Азии и очередном заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала.

Также в рамках встреч на высшем уровне в Душанбе пройдет ряд мероприятий с участием делегаций центральноазиатских стран. В частности, состоятся совещание руководителей внешнеполитических ведомств, встреча министров транспорта, экономический, научный и молодежный форумы, выставка товаров стран региона и другие мероприятия.

По итогам саммита лидеров стран Центральной Азии в Душанбе намечено подписать ряд совместных документов.

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