Президент Туркменистана посетит Таджикистан с рабочим визитом Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 14-15 сентября совершит рабочий визит в Республику Таджикистан для участия в пятой консультативной встрече глав государств Центральной Азии и очередном заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала. Также в рамках встреч на высшем уровне в Душанбе пройдет ряд мероприятий с участием делегаций центральноазиатских стран. В частности, состоятся совещание руководителей внешнеполитических ведомств, встреча министров транспорта, экономический, научный и молодежный форумы, выставка товаров стран региона и другие мероприятия. По итогам саммита лидеров стран Центральной Азии в Душанбе намечено подписать ряд совместных документов. © TURKMENISTAN.RU, 2023