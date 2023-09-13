В столице Туркменистана состоялся финальный тур музыкального конкурса «Играй, бахши!»

В Ашхабаде состоялся заключительный тур музыкального конкурса «Играй, бахши!», проводимого министерством культуры страны в рамках общенационального творческого смотра «Золотой век туркмен» в преддверии Дня независимости Туркменистана.

Главная цель творческого смотра – популяризация музыкального наследия туркменского народа, в частности, традиционного пения и игры на дутаре, а также поиск талантливых музыкантов и певцов среди молодежи.

В творческом марафоне народных музыкантов и бахши приняли участие конкурсанты в возрасте от 18 до 35 лет. В итоговый тур конкурса вышли 12 музыкантов-дутаристов и столько же бахши из Ашхабада и регионов страны. Среди финалистов – пять девушек. Выступление каждого участника включало несколько номеров – инструментальную музыку, исполнение фрагментов дестанов (поэм) и вокальное искусство.

В заключение, под бурные аплодисменты зрителей, были объявлены имена 12 победителей – музыкантов и бахши. Они были награждены специальными дипломами, золотыми цепочками президента Туркменистана. Лауреатам творческого состязания были вручены ценные подарки.

Народное ремесло изготовления дутара, исполнительское музыкальное искусство игры на нем и искусства бахши включены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

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