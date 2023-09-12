В Туркменистане стартовал сев озимой пшеницы

В Туркменистане начался сев озимой пшеницы. По народной традиции, вознеся молитву Всевышнему о ниспослании щедрого урожая, почтенные старейшины дали старт севу. Аксакалы бросили в подготовленную землю первые семена озимой пшеницы со словами: «Да взрастет полновесным колосом каждое посаженное семя!», а затем передали символическую эстафету механизаторам.

Одним из ключевых аспектов проводимой в Туркменистане политики в сфере АПК является реформирование сельскохозяйственного производства, нацеленное на повышение конкурентоспособности отрасли, укрепление продовольственной безопасности и экспортного потенциала страны. Успешному решению стоящих в данной области задач способствуют эффективные меры государственной поддержки туркменских сельхозпроизводителей.

На инновационной основе решаются вопросы инженерно-технического обеспечения АПК, закупается техника новейших модификаций, наилучшим образом подходящая к почвенно-климатическим условиям Туркменистана. Высокими темпами развивается химическая индустрия, обеспечивающая растениеводство минеральными удобрениями. Благодаря масштабным капиталовложениям во всех регионах действуют современные элеваторы и мукомольные комплексы.

По случаю начала сева озимых в ряде крестьянских хозяйств были проведены семинары с участием представителей администраций районов, руководителей дайханских объединений, агрономов, механизаторов, арендаторов-хлеборобов и старейшин. На семинарах, в частности, подробно обсуждались вопросы организованного проведения посевной кампании, использования современных методов агротехники и передового опыта выращивания зерновых.

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