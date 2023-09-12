Президент Туркменистана принял губернатора Санкт-Петербурга

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, прибывшего в Ашхабад с визитом.

В ходе переговоров было отмечено успешное взаимодействие Туркменистана и Российской Федерации в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Стороны также подчеркнули, что особое внимание в межгосударственных отношениях уделяется развитию прямого партнерства Туркменистана с регионами России. В этой связи стороны рассмотрели вопросы расширения сотрудничества между предприятиями Туркменистана и Санкт-Петербурга в сфере электроэнергетики, переработки сельскохозяйственной продукции, пищевой промышленности и других отраслях.

В завершение встречи президент Туркменистана и губернатор Санкт-Петербурга подтвердили приверженность сторон расширению традиционных партнерских связей, развитие которых отвечает приоритетам межгосударственного туркменско-российского диалога.

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