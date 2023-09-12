В Туркменистане начался сбор хлопка

В Туркменистане стартовала хлопкоуборочная кампания, земледельцам предстоит собрать более 1,2 миллионов тонн хлопка с 580 тысяч гектаров хлопковых полей.

Хлопководство – важная отрасль агропромышленного комплекса Туркменистана, обеспечивающая весомый вклад в реализацию национальных программ в области импортозамещения и наращивания экспортных возможностей национальной экономики. Природно-климатические условия страны благоприятны для выращивания наиболее ценных средневолокнистых и тонковолокнистых сортов хлопчатника. Натуральное хлопковое волокно – это ценное сырье для текстильной промышленности, продукция которой пользуется высоким спросом на мировом рынке.

Значительные финансовые средства выделяются на ирригацию и мелиорацию сельхозугодий, обновление технического парка АПК. В этих целях государством регулярно закупается сельхозтехника от ведущих мировых производителей. В ходе уборки «белого золота» будут задействованы современные комбайны, а для его перевозки – грузовые автомобили, трактора и тракторные прицепы.

На местах работы хлопкоуборочного конвейера организовано круглосуточное техническое обслуживание техники, созданы надлежащие условия для производительного труда и полноценного отдыха хлопкоробов. К приему нового урожая подготовлены заготовительные пункты и хлопкоочистительные предприятия. В находящихся при них лабораториях специалисты Главной государственной службы «Туркменские стандарты» обеспечат тщательную проверку качества поступающей продукции.

На приемные пункты и хлопкоочистительные предприятия Ахалского, Лебапского, Марыйского и Балканского велаятов (областей) уже прибыли первые караваны автомашин и тракторов с прицепами, доверху груженые «белым золотом».

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