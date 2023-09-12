Губернатор Санкт-Петербурга провел переговоры в МИД Туркменистан и посетил город Аркадаг

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках визита в Туркменистан провел переговоры в МИД, в ходе которых были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества по ряду перспективных направлений, представляющих взаимный интерес. Стороны отметили наличие значительного потенциала для дальнейшего развития эффективного партнёрства между Туркменистаном и регионами РФ, в числе которых и город на Неве.

Одним из важных векторов взаимодействия была обозначена гуманитарная сфера. В этой связи стороны рассмотрены возможности проведения совместных мероприятий, посвящённых 300-летию со дня рождения классика туркменской и мировой литературы Махтумкули Фраги.

В этот же день губернатор Санкт-Петербурга и члены сопровождающей его делегации посетили город Аркадаг. Здесь, в городской администрации, состоялась встреча российских партнеров с руководством нового города. Предметом заинтересованного обмена мнениями стали перс­пективы налаживания плодотворных дружественных связей между двумя городами.

По итогам встречи были подписаны соглашение между администрацией города Аркадага и правительством Санкт-Петербурга о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах, а также план мероприятий и дорожная карта сотрудничества на 2023–2027 годы.

Российские гости ознакомились с достопримечательностями первого в Туркменистане «умного» города Аркадага.

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