Аккредитован глава миссии Туркменистана при НАТО

Посол Туркменистана в Королевстве Бельгия Сапар Пальванов вручил верительные грамоты Генеральному секретарю Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенсу Столтенбергу в качестве главы миссии Туркменистана при НАТО.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы развития отношений между Туркменистаном и альянсом. Посол Туркменистана отметил, что военная доктрина страны имеет исключительно оборонительный характер и подчеркнул приверженность Ашхабада укреплению глобальной безопасности и мира, а также защите национальных интересов и обеспечению собственной военной безопасности.

Наряду с этим, глава миссии Туркменистана при НАТО озвучил ключевые направления сотрудничества страны с альянсом. По его словам, это химическая, биологическая, радиологическая и ядерная безопасность, управление чрезвычайными ситуациями, кибербезопасность, военная медицина, борьба с терроризмом, противодействие незаконной торговле наркотиками, а также программы обучения иностранным языкам военных специалистов.

Генеральный секретарь НАТО отметил важность роли Туркменистана как ключевого партнера в Центральной Азии, в частности, в вопросах региональной стабильности и безопасности. Он также подчеркнул активную деятельность страны в деле оказания гуманитарной помощи Афганистану.

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