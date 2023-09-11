На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи заключены 23 сделки

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрированы 23 сделки на 8 миллионов 337 тысяч долларов США.

В ходе торгов коммерсанты из Казахстана и Узбекистана приобрели полипропилен, произведенной на технологических установках госконцерна «Туркменнефть». Помимо этого, предприниматели из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Афганистана, Армении и Киргизии закупили комплекты постельного белья, хлопчатобумажную и джинсовую ткань, хлопчатобумажную пряжу, портландцемент, хлопковое волокно, а также регенерированное волокно из текстильных отходов.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели полипропилен госконцерна «Туркменнефть» на 4 миллиона 800 тысяч манатов.

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