В Туркменистане объявлен молодежный творческий конкурс, посвященный 300-летию со дня рождения классика туркменской и мировой литературы Махтумкули Фраги. Соответствующее постановление на заседании правительства по видеосвязи подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

В соответствии с документом, в рамках конкурса на соискание премии президента Туркменистана «Золотой век туркмен» объявлен конкурс среди творческой молодежи «Кладезь разума Махтумкули Фраги». Подведение итогов конкурса намечено на декабрь 2023 года, победители творческого состязания будут награждены денежной премией и золотой цепочкой президента Туркменистана.

Организация молодежного творческого конкурса возложена на Министерство культуры Туркменистана, Государственный комитет по телевидению, радиовещанию и кинематографии, и Туркменскую государственную издательскую службу.

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