Представители Туркменистана и Евросоюза обсудили обстановку в Афганистане

Замглавы МИД Туркменистана Вепа Хаджиева и Специальный представитель Европейского союза по Афганистану Томас Никлассон в ходе онлайн-встречи обсудили ситуацию в Афганистане.

В ходе переговоров состоялся обмен мнениями по текущей социально-политической и экономической обстановке в Афганистане, а также обсуждены вопросы дальнейшего взаимодействия в рамках региональных и международных форматов по Афганистану, направленных на урегулирование ситуации в этой стране.

Стороны также затронули вопросы предстоящей встречи министров иностранных дел в формате «ЕС – Центральная Азия» и обменялись мнениями по организации очередной встречи спецпредставителей по Афганистану в этом формате.

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