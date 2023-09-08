Туркменский город Аркадаг станет побратимом французского Мезон-Лаффита

Первый в Туркменистане "умный" город Аркадаг, торжественно открытый в июне этого года, станет побратимом французского города Мезон-Лаффита. Соответствующая декларация о дружественном согласии о побратимстве между городами Аркадаг и Мезон-Лаффит была подписана в ходе визита во Францию официальной делегации Туркменистана в главе с вице-премьером, главой МИД Рашидом Мередовым.

Также по итогам визита были подписаны меморандум о сотрудничестве в области образования, программа сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Франции на 2024-2026 годы, а также соглашение о сотрудничестве между Государственным банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана и французским банком Union de Banques Arabes et Françaises.

Город Аркадаг ранее установил побратимские отношения с Казанью.

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