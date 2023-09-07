В Туркменистане состоялся финальный тур музыкального смотра детских талантов

В величественном здании «Белая юрта туркмен» Ахалского велаята (области) состоялся гала-концерт участников заключительного тура детского песенно-музыкального конкурса «Жемчужинки Независимости». Главная цель ежегодного творческого состязания самых маленьких артистов страны, посвященного 32-й годовщине независимости Туркменистана, – поиск детских песенно-музыкальных талантов и воспитание у подрастающего поколения любви к музыкальным народным традициям.

По итогам предварительных туров конкурса были отобраны самые лучшие из юных артистов, которые и приехали на гала-концерт. В финальном состязании приняли участие сольные исполнители, танцевальные, песенно-музыкальные коллективы и ансамбли народного творчества, которым в будущем предстоит развивать национальное искусство.

Под несмолкающие аплодисменты публики по итогам выступлений были объявлены имена победителей детского песенно-музыкального состязания, которым от имени президента Туркменистана были вручены ценные призы и дипломы лауреатов конкурса. Участники детского фестиваля приняли благодарственное обращение к президенту Сердару Бердымухамедову, в котором выразили главе государства признательность за заботу о юном поколении страны.

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