Президент Туркменистана встретился с главой японского Университета Цукуба

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял президента Университета Цукуба (Япония) Кёсукэ Нагата, прибывшего в Ашхабад с визитом.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития туркменско-японских связей в области науки и образования. Как подчеркнул глава государства, развитие национальной системы образования за счет укрепления материально-технической базы и развития международного сотрудничества является приоритетом государственной политики Туркменистана.

«Мы придаем большое значение использованию международного опыта и достижений в совершенствовании системы образования», – сказал Сердар Бердымухамедов, особо отметив эффективный характер сотрудничества между Туркменистаном и Японией в данном направлении. По мнению главы государства, подтверждением тому являются обучение туркменской молодежи в учебных заведениях Японии, преподавание японского языка в ряде средних и высших учебных заведений Туркменистана, а также развитие партнерства между представителями науки и образования двух государств.

Отметив плодотворное сотрудничество между Университетом Цукуба, Туркменским национальным институтом мировых языков имени Довлетмаммета Азади и Инженерно-технологическим университетом Туркменистана имени Огузхана, глава государства выразил уверенность, что это партнерство будет и дальше успешно развиваться.

Президент Университета Цукуба в свою очередь подчеркнул, что туркменско-японское партнерство в сфере образования успешно развивается в области подготовки кадров, в том числе за счет преподавания специалистами из Японии в туркменских вузах, организации стажировок и обмена опытом в различных областях.

Переговоры с президентом японского Университета Цукубы также провел Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

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