Глава МИД Туркменистана провел в Париже переговоры с советником президента Франции

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел в Париже переговоры с дипломатическим советником президента Франции по континентальной Европе, Турции и Балканам Бертраном Бухсвалтером.

В ходе встречи стороны обсудили актуальную повестку двусторонних отношений и обменялись мнениями по активизации туркменско-французского партнёрства по широкому спектру направлений, как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур. В качестве важного направления двусторонних политических отношений было названо развитие межпарламентского сотрудничества.

Стороны также обменялись мнениями по активизации взаимодействия в политико-дипломатической сфере, в вопросах экономического сотрудничества, в области науки, образования и культуры.

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